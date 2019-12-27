Под Львовом грузовик переехал мужчину [ Редактировать ]
На автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области произошло жуткое ДТП. В результате наезда грузового автомобиля скончался 27-летний мужчина, сообщает "УНН".
По предварительным данным, 30-летний водитель грузового автомобиля MAN совершил наезд на 27-летнего местного жителя. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Выясняются все детали происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Ранее сообщалось, что под Хмельницким сотрудник СБУ насмерть сбил людей.
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