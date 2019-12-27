На Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, в Гороховском районе Волынской области на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" произошло ДТП. Авария случилась с участием рейсового автобуса и микроавтобуса, пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
"Рейсовый автобус "Mercedes-Benz Vario" сообщением "Вараш-Львов" столкнулся с микроавтобусом "Opel Movano". По предварительной информации в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - сообщили в полиции.
На данный момент на месте ДТП работает полиция. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Львовом грузовик переехал мужчину, а также в Ривне на переходе мужчина сбил мать с ребенком.
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