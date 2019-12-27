В Ривне 16-летняя девушка попала под колеса авто [ Редактировать ]
В Ривне на перекрестке улиц Соборная и Князя Острожского случилось ДТП. Так, 16-летняя жительница, пересекая проезжую часть вне пешеходного перехода, попала под автомобиль "ВАЗ 2101", передают местные СМИ.
Известно, что 30-летнему не удалось избежать наезда на девушку, которую скорая помощь доставила в больницу с предварительным диагнозом - перелом ноги.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По результатам освидетельствования в медучреждении водитель был трезв. Транспортное средство помещено на спецплощадку.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
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