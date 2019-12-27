Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей, - отметил глава Кабмина.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин одобрил законопроект о труде, а также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.
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