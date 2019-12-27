Кабинет министров Украины отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей, - отметил глава Кабмина.