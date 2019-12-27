Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщают СМИ.

По его словам, газопровод будет достроен судном "Академик Черский", но для этого нужна его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

"До конца 2020 года "Северный поток-2" будет запущен. Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку", - заявил Новак.

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" затягивается.