"Северный поток-2": в России назвали новые сроки запуска [ Редактировать ]
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщают СМИ.
По его словам, газопровод будет достроен судном "Академик Черский", но для этого нужна его дополнительная подготовка к работам на Балтике.
"До конца 2020 года "Северный поток-2" будет запущен. Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку", - заявил Новак.
Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" затягивается.
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