"Северный поток-2": строительство затягивается [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит запрос о продлении работ по строительству газопровода "Северный поток-2" зимой и весной 2020 года. Об этом сообщает DW.
"Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток - 2" в ближайшие месяцы, планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря", - отмечается в сообщении.
Основатель и акционер газопровода "Газпром" планировал завершить строительство до конца 2019 года. Однако сроки затянулись, поскольку разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.
Ранее сообщалось, что Гончарук допустил "газовую войну" между Украиной и Россией.
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