Строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года. О таких ожиданиях заявляет правительство Германии, сказал координатор по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер в эфире радио Deutschlandfunk.

По его словам, введенные санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.

"Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил Байер

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" затягивается.