"Северный поток-2": в Германии назвали сроки завершения строительства [ Редактировать ]
Строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года. О таких ожиданиях заявляет правительство Германии, сказал координатор по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер в эфире радио Deutschlandfunk.
По его словам, введенные санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.
"Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил Байер
Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" затягивается.
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