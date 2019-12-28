В субботу, 28 декабря, в Днепре на улице Набережная Победы, 60, случилось происшествие. Известно, что на парковке загорелся автомобиль, передает "Информатор".

На место ЧП вызвали сотрудников ГСЧС и патрульных.

Так, пламя практически не задело рядом стоящие автомобили. Автомобиль Mazda значительно пострадал. Салон авто полностью сгорел. Детали выяснит следственно-оперативная группа. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что под Одессой прогремел взрыв, а также во дворе жилого дома нашли гранату.