На парковке дотла выгорел Mazda (фото) [ Редактировать ]
Фото: Информатор
В субботу, 28 декабря, в Днепре на улице Набережная Победы, 60, случилось происшествие. Известно, что на парковке загорелся автомобиль, передает "Информатор".
На место ЧП вызвали сотрудников ГСЧС и патрульных.
Так, пламя практически не задело рядом стоящие автомобили. Автомобиль Mazda значительно пострадал. Салон авто полностью сгорел. Детали выяснит следственно-оперативная группа. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что под Одессой прогремел взрыв, а также во дворе жилого дома нашли гранату.
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