Во дворе жилого дома обнаружили гранату [ Редактировать ]
В Харькове во дворе жилого дома обнаружили гранату. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Дворник обнаружил предмет, похожий на гранату в дереве во дворе.
"На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и патрульные полицейские. Следователем Шевченковского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в жилом доме прогремел жуткий взрыв, а также под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.
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