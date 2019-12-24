В Харькове во дворе жилого дома обнаружили гранату. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Дворник обнаружил предмет, похожий на гранату в дереве во дворе.

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"На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и патрульные полицейские. Следователем Шевченковского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в жилом доме прогремел жуткий взрыв, а также под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.