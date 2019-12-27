В Киеве на Дарницкой площади вспыхнул православный деревянный храм. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Спасатели приступили к ликвидации пожара. Один из подписчиком отметил, что по его данным, храм был построен без разрешительных документов и называет подобные культовые постройки "новым видом рейдерства".