Импичмент Трампа: Байден отказался давать показания [ Редактировать ]
В субботу, 28 декабря, стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью газете The Des Moines Register.
По его словам, он не подчинится повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему будет направлен соответствующий запрос. Он также предположил, что в противном случае внимание общественности в скандальном процессе переключилось бы на него.
"Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", - заявил демократ.
Он также выразил сомнение, что Сенат вообще направит ему повестку.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп жестко высказался об импичменте.
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