Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующую публикацию он сделал в Twitter.

"Не было преступления, телефонный разговор с Украиной был идеальным и без давления", - написал Трамп.

Why should Crazy Nancy Pelosi, just because she has a slight majority in the House, be allowed to Impeach the President of the United States? Got ZERO Republican votes, there was no crime, the call with Ukraine was perfect, with “no pressure.” She said it must be “bipartisan...