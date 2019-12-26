Телефонный разговор с Зеленским был идеален - Трамп [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующую публикацию он сделал в Twitter.
"Не было преступления, телефонный разговор с Украиной был идеальным и без давления", - написал Трамп.
Why should Crazy Nancy Pelosi, just because she has a slight majority in the House, be allowed to Impeach the President of the United States? Got ZERO Republican votes, there was no crime, the call with Ukraine was perfect, with “no pressure.” She said it must be “bipartisan...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019
Раньше сообщалось о том, что Трамп жестко высказался об импичменте. А также в Белом доме объяснили приостановку военной помощи Украине.
по теме
В Евросоюзе отреагировали на запуск Ж/Д сообщения Крыма с Россией
В Европейском Союзе выступили с заявлением
Цены на топливо: Зеленский призвал АЗС к снижению
Президент Зеленский провел важное совещание
У Зеленского прокомментировали визит Путина в Крым
В представительстве президента Украины в Крыму выступили с важным заявлением о визите президента Путина на полуостров
Особый статус Донбасса: Зеленский подписал документ
Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса
Выборы на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия
Координатор ОБСЕ выступил с заявлением