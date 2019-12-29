На одном из российских каналов показали троих военнопленных украинцев, которые находятся в колонии оккупированного Донецка. На видео показали 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундору. Об этом сообщает "Громадське".

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Жемелинский спросил "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову, смогут ли они вернутся домой в 2019 году. Морозова сообщила, что они все находятся в списке на будущий обмен удерживаемыми.

Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.