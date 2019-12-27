Обмен пленными: в Украине готовят осужденных за госизмену [ Редактировать ]
В Харькове осужденного на 12 лет за госизмену 85-летнего Мехти Логунова выпустили и доставили в Бахмут Донецкой области для участия в обмене. Об этом сообщает издание "Ґраты".
По словам адвоката Дмитрия Тихоненкова, Логунов отказывается обращаться к президенту за прошением о помиловании, но вынужден согласиться на обмен из-за своего возраста.
"Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть. В то же время у меня есть информация о том, что Мехти вывезли из СИЗО и сейчас он находится в Бахмуте", - сказал Тихоненков.
Логунова задержали в августе 2017 года сотрудники СБУ. По данным спецслужбы, его завербовала российская военная разведка, и в течении 2015-2017 годов он собирал разноплановую информацию, в том числе с грифом "секретно", в военной сфере и в сфере военно-оборонных разработок. Полученные данные он якобы передавал кураторам зашифрованным каналом связи.
Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене, также выпустил из-под стражи Красногвардейский райсуд Днепра. Ее готовят к обмену. Об этом сообщает hromadske.
Также из-под стражи освободили другого подозреваемого - Александра Каратая.
Отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение "за отбытие" без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.
Мастикашевой и Каратаю инкриминируют действия, направленные "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины", а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.
Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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