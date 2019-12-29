Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщается на сайте правительства.
Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.
Ранее сообщалось, что Зеленскому передали на подпись ряд важных законов.
по теме
14 освобожденных отказались возвращаться на оккупированную территорию
На Донбассе завершился обмен пленными
В Украине диагностика онкозаболеваний станет бесплатной
В Украине с 2020 года ранняя диагностика онкологии будет бесплатно
Аферисты придумали новый способ обмана украинцев
28 декабря, в одном из ресторанов Киева произошла кража денег
Шулявский мост стоит на деревянных подпорках (фото)
В Киеве после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский мост