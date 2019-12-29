Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщается на сайте правительства.

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Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

Ранее сообщалось, что Зеленскому передали на подпись ряд важных законов.