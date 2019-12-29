В аеропорту Бориспіль очікують на прибуття військового борту зі звільненими українцями [ Редактировать ]
І знову повертаємось до подій в Україні. В аеропорту Бориспіль, нагадаю, очікують на прибуття військового борту зі звільненими українцями.
Олександр Васильченко знає останні новини. Олександре, розкажи, яка ситуація нині та чи вдалося побачити звільнених?
Ситуація майже не змінилася за цей час. Ми намагаємося пройти на летовище. Журналісти проходять контроль, зараз і ми будемо проводити. Як нам стало відомо, три спецборти з українським бранцями мають прибути в аеропорту "Бориспіль" вже приблизно за годину. Ми їх чекаємо і обов'язково дочекаємся. І поспілкуємося з усіма та з їх родичами.
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