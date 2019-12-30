Главу полиции Львовской области Виконского подозревают в рэкете - СМИ [ Редактировать ]
Глава Национальной полиции Львовской области, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут" Василий Виконский требует с местных предпринимателей платить ежемесячную дань. Об этом сообщает издание "Вголос" со ссылкой на жалобы бизнесменов Львова и Львовской области.
"Предприниматели сообщают, что в их офисы начали приезжать так называемые "посланцы" от Виконского с требованием отдать часть бизнеса и ежемесячно платить дань. Рэкетиры заранее фабрикуют уголовные дела против этих бизнесменов и пугают тюремным заключением в случае отказа давать "откат", - пишет издание.
Соответствующие встречи с львовскими бизнесменами организуют не только сотрудники Львовского ГУНП, которые подчинены Виконскому, но и их коллеги из Ивано-Франковского и Хмельницкого управлений, с руководством которых у Виконского, по мнению предпринимателей, налажены связи.
Бизнесмены считают, что Василий Виконский скоро будет отправлен в отставку и, предвидя это, он пытается максимально "отработать" деньги, которые были им заплачены за назначение на эту должность.
"Отставки Виконского уже несколько месяцев добивается общественность Львовщины и депутаты Львовского областного совета", - отмечает СМИ.
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