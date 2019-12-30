Разведение войск - наиболее эффективный механизм против боевых действий - Юрий Бойко [ Редактировать ]
"Мы, безусловно, приветствуем дальнейшее разведение войск. Поскольку жизнь показала, что это самый эффективный механизм против военных действий. А когда армии стоят друг напротив друга - рано или поздно кто-то начнет стрелять", - сказал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
Политик отметил, что общаясь с жителями на линии разграничения, они говорили только одно: убирайте войска, тогда прекратится стрельба.
"Разведение войск - это эффективный путь к тому, чтобы прекратилась стрельба и прекратили убивать людей. И вот когда была истерика по поводу разведения войск в двух населенных пунктах, мы уже тогда общались с жителями, и они все говорили, мол, давайте убирать войска - тогда прекратится стрельба. И надо по этому пути идти дальше", - подчеркнул Юрий Бойко.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" как политическая сила, последовательно выступающая за мир, требует от украинской власти занять четкую позицию и продемонстрировать политическую волю для мирного урегулирования и обеспечения национального примирения.
"Проведенный 29 декабря обмен удерживаемыми лицами - это важный шаг, доказывающий действенность Минских соглашений, продуктивность стратегии диалога и компромисса. Но для того, чтобы восстановить мир на Донбассе и в Украине, этого недостаточно. Принципиально важно, чтобы процесс примирения стал необратимым. Необходимо продолжить прямые переговоры с Российской Федерацией, вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, обеспечить разведение сил и техники вдоль всей линии разграничения, что даст гарантии стабильного прекращения огня.
Важно разработать и принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями: закон об амнистии, закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действующий на постоянной основе, свою редакцию которого депутаты от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесли в Верховную Раду, специальный закон о выборах в ОРДЛО и изменения в Конституцию Украины.
Дело мира - это общенациональная задача", - говорится в заявлении политической силы.
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