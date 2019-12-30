Конструкторское бюро "Южное" во главе с Александром Дегтяревым собирается продать свои разработки по созданию радарного спутника в Россию, через Беларусь.

Об этом на своей Facebook-странице написал блогер Сергей Наумович.

"Следите за руками:

• РФ и Беларусь договорились вместе построить радарный спутник. РФ - понятно почему, но откуда у белорусов эксперты в области космических технологий? Космические технологии? Беларусь? Серьезно?

• Украинское КБ "Южное", которому, напомню, запрещено напрямую сотрудничать с РФ, уже отчиталось о завершении сбора тестового образца спутника "Сич-2-1". Это аппарат - о, совпадение - идентичный тому, который хотят сделать русско-белоруское товарищество. Погуглите.

• Пару месяцев назад в Житомире на украино-беларусском форуме стороны договорились сотрудничать в космической сфере. Т.е. есть официальный повод «поделиться» с белорусскими братьями украинскими наработками в рамках договоренностей.

• Гендиректор "Южного", Александр Дегтярев до сих пор ездит на собрания попечительского совета военного вуза на россию.

Буду много раз заблуждаться и ошибаться, но пазлы неумолимо выглядят так: Александр Дегтярев, глава КБ "Южного" и большой друг запоребрика, недавно выписавший себе предновогоднюю премию в более, чем 600 тыс грн., под предлогом космической дружбы Украины и Беларуси, сливает "партнерам" украинские технологии. Белорусы в свою очередь гордо ставят штамп "Maide in Belarus" и "сливают" наши ноу-хау россиянам. Все довольны. И беларусы отчитались перед Бацькой, и "братья" россияне через цепь коррупционеров и посредников получают вожделенные украинские разработки, и сам Дегтярев прикупит от сделки себе новую яхту. Вот отличная новогодняя пища для СБУ и ГПУ с ДБР/НАБУ", - написал в посте Наумович.

Напомним, что несколько дней назад гендиректор КБ Южное Александр Дегтярев выписал себе премию на 608 000 грн.