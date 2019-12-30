Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

"Наша позиция не изменилась: обмен пленными, разведение войск, выполнение Минских соглашений - все это шаги по достижению мира в стране, возвращению территорий и людей домой в Украину. Этого хотят все граждане", - сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул важность дальнейших усилий по возвращению удерживаемых лиц.

"То, что состоялся обмен пленными, это, безусловно, плюс. Наша политическая сила давно этим занималась, и хорошо, что этот процесс продолжается. И его нужно завершить, чтобы все пленные вернулись домой", - отметил народный депутат.

Сопредседатель фракции оппозиционеров призвал к реализации шагов, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Процесс политического урегулирования с внесением изменений в Конституцию относительно Закона об особом статусе, принятие Закона об амнистии - это все следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране. Мы всегда выступали за это – у нас открытая, честная, понятная позиция, и будем так действовать и дальше", - подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц, в рамках которого 76 человек вернулись на подконтрольную территорию Украины, на неподконтрольную - 124 человека.