Украинка заняла 12 место в мировом рейтинге лучших спортсменов [ Редактировать ]
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала рейтинг лучших спортсменов мира в 2019 году.
Так, украинская дзюдоистка Дарья Билодид на 12-м месте - 2,89% голосов. Байлз первая среди женщин с 15,04% голосов. Второй финишировала американская футболистка Меган Рапиноу (13,51%), а третьей стала ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%).
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года. Месси получил 13,11% голосов, опередив второго кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге (12,01%). На третьем месте испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).
Ранее сообщалось, что 14-летняя сестра Меркушиной установила рекорд стала чемпионкой Украины.
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