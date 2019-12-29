Динамо заплатит 4 миллиона евро за нападающего Слована [ Редактировать ]
Динамо готово отдать за нападающего Слована 4 миллиона евро
"Динамо" хочет заплатить за нападающего Слована Андража Шпорара 4 миллиона евро, чтобы купить игрока уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Record.
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"Селтик" также заинтересован в покупке игрока. Они уже вступили в переговоры со Слованом. Братиславский клуб намерен поднять цену на Шпорара до 5 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что известный футболист перенес инсульт.
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