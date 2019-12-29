"Динамо" хочет заплатить за нападающего Слована Андража Шпорара 4 миллиона евро, чтобы купить игрока уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Record.

"Селтик" также заинтересован в покупке игрока. Они уже вступили в переговоры со Слованом. Братиславский клуб намерен поднять цену на Шпорара до 5 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что известный футболист перенес инсульт.