14-летняя сестра Меркушиной установила рекорд стала чемпионкой Украины [ Редактировать ]
26 декабря на чемпионате Украины по биатлону состоялся женский спринт, на котором был установлен национальный рекорд.
Победу в гонке с одним промахом одержала 14-летняя Александра Меркушина, которая является младшей сестрой биатлонистки сборной Украины Анастасии Меркушиной.
Девушка показала результат 20:38,1 минуты и стала самой молодой победительницей взрослого национального чемпионата по биатлону в истории Украины.
Результаты гонки:
1. Александра Меркушина (1+0) 20:38,1
2. Любовь Кипяченкова (0+2) +58,8
3. Валерия Дмитренко (0+1) +1:38,6.
Раньше сообщалось о том, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.
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