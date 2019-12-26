26 декабря на чемпионате Украины по биатлону состоялся женский спринт, на котором был установлен национальный рекорд.

Победу в гонке с одним промахом одержала 14-летняя Александра Меркушина, которая является младшей сестрой биатлонистки сборной Украины Анастасии Меркушиной.

Девушка показала результат 20:38,1 минуты и стала самой молодой победительницей взрослого национального чемпионата по биатлону в истории Украины.

Результаты гонки:

1. Александра Меркушина (1+0) 20:38,1

2. Любовь Кипяченкова (0+2) +58,8

3. Валерия Дмитренко (0+1) +1:38,6.

Раньше сообщалось о том, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.