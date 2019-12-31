Новогоднее обращение Зеленского: раскрыты детали [ Редактировать ]
Фото: Владимир Зеленский
Первое новогоднее поздравление Владимира Зеленского на должности президента Украины будет классическим, сообщает "Новина.ua".
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Отмечается, что в поздравлении также примут участие известные украинцы: спортсмены, культурные деятели и политики. Обращение Владимира Зеленского начнется накануне боя курантов в 23:55.
Ранее сообщалось. что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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