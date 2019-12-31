"Обмен пленными": Зеленский и Путин договорились о согласовании новых списков [ Редактировать ]
Во вторник, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президенты двух государств поздравили друг друга с заключением контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного 30 декабря. А также с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря.
Также во время разговора лидеры договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет.
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