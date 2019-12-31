Затянуло в эскалатор: в киевском метро произошло ЧП [ Редактировать ]
В столичном метро произошло ЧП - пальто девушки затянуло в эскалатор. Она решила не слушать предупреждения дежурных по станции и села на передвижные ступени. Об этом сообщил "Киев Оперативный" на Facebook-странице.
Неприятная ситуация произошла на станции метро "Крещатик". Никто не пострадал. У девушки порвался только сзади пуховик. Как выяснилось, она была в нетрезвом состоянии.
"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, на станции метро "Крещатик", и не успела вовремя встать", - говорится в подписи к фото.
Ранее сообщалось о том, что метро Киева изменит график работы на Новый год -2020.
по теме
Курс валют на новогодние праздники: прогноз НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны с 28 декабря-7 января
Газовые переговоры: в Вене начали подписывать документы
В Вене подписывают документы по транзиту газа
"Динамо" заплатит 4 миллиона евро за нападающего "Слована"
"Динамо" готово отдать за нападающего "Слована" 4 миллиона евро
Аферисты придумали новый способ обмана украинцев
28 декабря, в одном из ресторанов Киева произошла кража денег