В столичном метро произошло ЧП - пальто девушки затянуло в эскалатор. Она решила не слушать предупреждения дежурных по станции и села на передвижные ступени. Об этом сообщил "Киев Оперативный" на Facebook-странице.

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Неприятная ситуация произошла на станции метро "Крещатик". Никто не пострадал. У девушки порвался только сзади пуховик. Как выяснилось, она была в нетрезвом состоянии.

"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, на станции метро "Крещатик", и не успела вовремя встать", - говорится в подписи к фото.

Ранее сообщалось о том, что метро Киева изменит график работы на Новый год -2020.