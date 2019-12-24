"Майдан Независимости" закрыли [ Редактировать ]
Во вторник, 24 декабря, станцию метро "Майдан Независимости" закрыли на вход и выход. Об этом сообщает
Также закрыта и пересадка на станцию "Крещатик"
Это связанно с тем, что поступил анонимный звонок о "минировании" станции.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.
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