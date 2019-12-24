Во вторник, 24 декабря, станцию метро "Майдан Независимости" закрыли на вход и выход. Об этом сообщает

Также закрыта и пересадка на станцию "Крещатик"

Читайте также Не вздумайте вылазить: что делать при падении на рельсы в метро

Это связанно с тем, что поступил анонимный звонок о "минировании" станции.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.