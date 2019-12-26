В ночь на 1 января метро в Киеве будет работать на 3 часа дольше, чем обычно. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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"Метро будет работать на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и платформе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как будут отдыхать украинцы в период новогодних праздников.