В новогоднюю ночь, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой недалеко от станции "Лыбедская". В сети появилось видео инцидента. О происшествии сообщил "Главком".

Инцидент случился около 4:30 утра по адресу: Большая Васильковская, 145/1.

В результате огнестрельные ранения получили два человека, их госпитализировали. Еще троих с различными травмами грудной клетки, лица и головы также доставили в больницу.

Причины инцидента и детали предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в США открыли стрельбу по музыкантам.