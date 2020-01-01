В Киеве на "Лыбедской" прогремела стрельба [ Редактировать ]
В новогоднюю ночь, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой недалеко от станции "Лыбедская". В сети появилось видео инцидента. О происшествии сообщил "Главком".
Инцидент случился около 4:30 утра по адресу: Большая Васильковская, 145/1.
В результате огнестрельные ранения получили два человека, их госпитализировали. Еще троих с различными травмами грудной клетки, лица и головы также доставили в больницу.
Причины инцидента и детали предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в США открыли стрельбу по музыкантам.
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