В США возле города Хьюстона случилось происшествие. Так, группа неизвестных открыла стрельбу по музыкантам, которые снимали клип. Об этом сообщил шериф округа на своей странице в Twitter.

"В результате стрельбы пострадало не менее 8 человек. Группа латиноамериканских мужчин (в возрасте 20 лет) снимала музыкальное видео на парковке, когда неизвестные подозреваемые, возможно, проезжали мимо и открыли огонь по группе", - сообщил шериф.

Первоначально он заявил, что ранения получили четыре человека, двое из которых скончались на месте, а позже уточнил, что ранены шесть человек.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, опрашивает свидетелей и пострадавших. Всем раненным и травмированным оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы расстреливали людей.