Ученые провели исследования и выяснили, что цветная капуста и брокколи уменьшают число генетических мутаций в организме курильщиков. Огородное растение защищает органы дыхания от вреда табачных изделий.

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Во время нового исследования испытуемые курильщики ежедневно употребляли цветную капусту и брокколи, что снизило число генетических мутаций на 40%. Полезные вещества из растения предотвращают развитие раковых клеток и борются с распространением метастазов. Врачи предупреждают, органы дыхания курильщика восстановятся со временем после отказа от вредной привычки, а с помощью овоща можно лишь приостановить патологический процесс.

Отметим, капуста содержит витамины и минералы, улучшает пищеварение, помогает похудеть. С осторожностью стоит употреблять овощ людям с мочекаменной болезнью и подагрой, поскольку растение содержит пурины, превращающиеся в организме в молочную кислоту и соль.

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