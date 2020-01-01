В среду, 1 января, в одном из жилых домов Запорожья произошел пожар. В результате происшествия погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в летней кухне горит диван на общей площади 1,5 кв.м. В 12:55 пожарные локализовали возгорание, а в 13:03 полностью ликвидировали. В ходе ликвидации пожара бойцы ГСЧС обнаружили тела 46-летнего мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту инцидента соответствующими органами ведется следствие.

Ранее сообщалось, что под Черниговом заживо сгорел мужчина.