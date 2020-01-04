Рынок земли: в Раде рассмотрят законопроект 14 января [ Редактировать ]
Законопроект о рынке земли Верховная Рада может рассмотреть 14 января. Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook.
"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По Регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу", - написал он.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
по теме
Раде предлагают голосовать только в четверг
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента
В Украине начал действовать новый Избирательный кодекс
Главные новшества касаются избрания депутатов
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравил украинцев с наступающим 2020 годом
Дорогие друзья, 31 декабря, провожая год уходящий, мы загадываем желания и искренне надеемся на то, что в новом году они сбудутся
Освобожденным украинцам вручили новые документы
Двенадцати освобожденным из плена военнослужащим украинцам вручили восстановленные личные документы
Главу полиции Львовской области Виконского подозревают в рэкете - СМИ
Василий Виконский требует с местных предпринимателей платить ежемесячную дань