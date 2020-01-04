Законопроект о рынке земли Верховная Рада может рассмотреть 14 января. Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook.

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"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По Регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу", - написал он.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.