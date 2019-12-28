"Не-не, давайте уже после праздников!", - это выражение уже стало настоящей традицией для украинского общества. В преддверие новогодних праздников страна уходит в своеобразную "спячку". И касается это, пожалуй, почти всех сфер нашей жизни. На своеобразные каникулы уходят и политики. После длительного "турбомарафона" паузу взяли и народные депутаты. Однако, продолжили работу уже не в парламентском зале, а в комитетах. Баталии за рынок земли переместились из-под купола в подвал парламента (именно там находится зал, где проводят согласительный совет и в последнее время заседает самый эмоциональный комитет - агарный).

Казалось бы, после подписания меморандума между нардепами из разных фракций о сотрудничестве, работа пойдет куда продуктивнее. Мол между депутатами начнется диалог, никто больше не будет грациозно бросаться бумагами, и блокировать место главы комитета. Но, не тут то было! Новое заседание преподнесло сюрпризы и, похоже, обещает горячее начало следующего парламентского года.

Но обо всем по порядку. Еще перед началом заседания, на большом круглом столе в зале комитета появилось несколько больших стопок бумаг. Как оказалось - это таблица поправок, которые были поданы депутатами из разных фракций к закону об открытии рынка земли. Всего их - 4018. И в этой цифре нет опечаток. При чем, по словам председателя агарного комитета, Николая Сольского, это уже отфильтрованные поправки. Рабочая группа уже отобрала те дополнения, которые повторяли друг друга. Но дело не только в поправках. По словам того же Сольского, в комитетах ещё 6 законов, которые касаются открытия рынка земли в Украине. Общее количество дополнений к ним даже тяжело представить!

Сегодня же в зале рассматривали поправки к законопроекту 2178-10. Его уже приняли в первом чтении 13 ноября и готовят ко второму. Но вот, сколько его могут обсуждать в парламенте - неизвестно, ведь поправок-то больше 4-х тысяч! Но по решению подкомитета, вынести в зал на голосование необходимо лишь… 10! Все остальные - либо несущественные, либо повторяют друг друга. С такой позицией не согласны все, кроме "Слуги народа".

"Ми не побачили, і не були в змозі обговорити з членами комітету, питання встановлення мінімальної ціни на сільськогосподарську землю. Має бути заборонена зміна призначення сільгоспземель, тому що це є важливим, щоб наші землі не почали використовуватися під забудову і вбиватися", - заявил нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

"Закон хороший не вийшов по великому рахунку. І він і не може хорошим вийти. І той аналіз, який зроблений він вигідний: не публічним компаніям, де українські резиденти; він вигідний спекулянтам; і він вигідний банкам. Може глобально на нього подивитися якось?", - заявил Николай Кучер - член депутатской группы "За майбутнє".

Так что же не понравилось нардепам? Как оказалось, "яблок раздора" сразу несколько.

Количество гектар в одни руки

Возможность банкам брать в залог землю

Цена гектара на новом рынке земли

На эти вопросы нардепов, ответил глава комитета аграрной политики.

По словам Николая Сольського, в одни руки будут продавать не больше 10 гектаров земли. Но здесь сразу возникает вопрос: "А что если предприниматель захочет купить больше земли через своих родственников, или других лиц?". На этот вопрос ответа пока нет.

Также неизвестно количество земли, которое может оказаться под залогом в банках. Ведь, по словам нардепов, у большинства малых и средних фермеров попросту нет денег, чтобы выкупить необходимые ему гектары. Поэтому он пойдет в банк и возьмет кредит под… землю!

Цена на гектар, по словам Сольского, будет зависеть от нормативно-правовой оценки. Проще говоря, ее будут устанавливать в госгеокадастре. От этого также будет зависеть и дальнейший налог на участок.

Но главный спор по законопроекту касался не самой модели рынка, а рассмотрений к нему поправок. Глава комитета, как и представители моно большинства, настаивали на рассмотрении исключительно тех поправок, которые рекомендовал подкомитет. В других фракциях настаивали на полном рассмотрении всех поправок. Такой "галоп" по ним в "Оппозиционной платформе - За жизнь" назвали нарушением закона.

"Фактично ми стаємо свідками перевищення владних повноважень тими народними депутатами, які за це проголосують. Особливо з першого січня, коли ми не матимемо недоторканності. Це може стати предметом оперативного реагування генеральним прокурором України. Ще раз підкреслюю, в разі, якщо буде проголосоване саме в такий спосіб, це скоєння злочину", - заявил депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Нестор Шуфрич.

Также нардеп заявил о нарушении меморандума, который подписали ранее между фракциями. По словам Шуфрича, это блокирует дальнейшее сотрудничество между политсилами. И теперь достичь компромисса будет трудно.

О ситуации на согласительном совете знает и глава парламента - Дмитрий Разумков. По словам нардепа с "Батькивщины" - Вадима Ивченко, его коллеги звонили председателю Рады, и рассказали о сложившееся ситуации. Вносить ли текст закона в зал, теперь головная боль Разумкова.

Кроме того, по словам нардепов, отстаивать будут все поправки. А, при необходимости, будут даже блокировать трибуну. В общем, полностью ситуация будет известна "уже после праздников".