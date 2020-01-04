В Украине объявили об открытии снеголавинного сезона [ Редактировать ]
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила об открытии снеголавинного сезона в некоторых областях страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ГСЧС.
"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинные сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украину накроет густой туман.
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