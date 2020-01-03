На выходных, 4-5 января в Украине будет снежно, а в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха опустится до -10, сообщает Укргидрометцентр.

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В субботу в западных областях ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит -2 -4 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +2 +4 градуса. В Одесской и Херсонской области ожидется потепление до +6 градусов.

В воскресенье на западе и севере страны ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью -1 +2 градусов. Днем температура воздуха составит -1 +2 градуса.

Ранее мы писали о том, что в Украине водителей предупредили об опасности.