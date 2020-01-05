"Пусть это послужит предупреждением": Трамп пригрозил Ирану [ Редактировать ]
США нанесут "очень быстрые и очень сильные" удары по 52 иранских объектах в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которые возможны после убийства генерала Касема Сулеймани.
Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (которые имеют 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них довольно значительны и важны для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" - написалТрамп.
Ранее сообщалось, что в "зеленой зоне" Багдада прогремел взрыв.
по теме
Убийство Сулеймани: Помпео предостерег Иран
Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Иран от действий в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани в Багдаде
Трамп назвал дату завершения торговой войны с Китаем
Соединенные Штаты Америки и Китай подпишут первую часть большого торгового соглашения
Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора
Информация о назначении Чумака в качестве заместителя Рябошапки опубликована на официальном сайте Офиса генпрокурора
"Царство террора" Сулеймани закончилось: Трамп назвал цель убийства
Трамп сказал, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу
"Убил тысячи американцев": Трамп высказался о Сулеймани
В пятницу, 3 января, президент США Дональд Трамп сделал заявление