США нанесут "очень быстрые и очень сильные" удары по 52 иранских объектах в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которые возможны после убийства генерала Касема Сулеймани.

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Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (которые имеют 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них довольно значительны и важны для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" - написалТрамп.

Ранее сообщалось, что в "зеленой зоне" Багдада прогремел взрыв.