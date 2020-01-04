В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв. Об этом сообщает gazeta.ru.

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Информация о раненных и жертвах не уточняется. Взрыв прогремел в "зеленой зоне" в Багдаде, где находятся здания правительства, а также дипломатические представительства.

По данным SkyNews Arabia, путь к американскому посольству перекрыт.

Ранее сообщалось, что "третья мировая война" обрушила сайт призывной службы США.