В "зеленой зоне" Багдада прогремел взрыв [ Редактировать ]
В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв. Об этом сообщает gazeta.ru.
Информация о раненных и жертвах не уточняется. Взрыв прогремел в "зеленой зоне" в Багдаде, где находятся здания правительства, а также дипломатические представительства.
По данным SkyNews Arabia, путь к американскому посольству перекрыт.
Ранее сообщалось, что "третья мировая война" обрушила сайт призывной службы США.
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