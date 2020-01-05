В понедельник, 6 января, в ночь перед Рождеством столбики термометров покажут до минус девяти градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, температура начнет постепенно снижаться. На востоке страны ночью похолодает до -4 градусов, на западе - до минус девяти. Такие ночные морозы задержатся приблизительно до 10 января, а затем можно снова ожидать оттепели с мокрым снегом и дождем.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.