В Киеве 7 января отметят Рождество Христово. Так, на Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездарей, участники которого выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами, сообщает пресс-служба КГГА.

Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом:

15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина";

16:40 Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня";

17:40 Веселые Вуйки;

18:40 Folky Funky;

19:40 СКАЙ;

21:00 DJ.

Отметим, 7 января могут кратковременно закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота", а с 12.00 до 17.00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.