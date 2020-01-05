Рождество-2020: программа мероприятий в Киеве [ Редактировать ]
В Киеве 7 января отметят Рождество Христово. Так, на Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездарей, участники которого выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами, сообщает пресс-служба КГГА.
Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом:
- 15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина";
- 16:40 Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня";
- 17:40 Веселые Вуйки;
- 18:40 Folky Funky;
- 19:40 СКАЙ;
- 21:00 DJ.
Отметим, 7 января могут кратковременно закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота", а с 12.00 до 17.00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.
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