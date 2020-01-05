В воскресенье, 5 января, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также 5 января: какой сегодня праздник

Отмечается, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем температура составит от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем. На юге страны днем ожидается дождь.

В Киеве днем и ночью температура воздуха будет в пределах от 0 до +2 градусов с мокрым снегом и дождем. Ветер западный 7-12 м/сек.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили об открытии снеголавинного сезона.