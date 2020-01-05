В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В воскресенье, 5 января, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В воскресенье днем температура составит от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем. На юге страны днем ожидается дождь.
В Киеве днем и ночью температура воздуха будет в пределах от 0 до +2 градусов с мокрым снегом и дождем. Ветер западный 7-12 м/сек.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили об открытии снеголавинного сезона.
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