В Украине массово закрывают нелегальные заправки [ Редактировать ]
Еще до нового года в Украине начались массовые облавы на заправки. Так, с 13 декабря по 3 января в результате мероприятий прекращена деятельность уже 264 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).
При этом из незаконного оборота было изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн грн, сообщила пресс-служба ГФС на официальной странице в Facebook.
В ведомстве добавили, что проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что полиция массово закрывает игорные заведения.
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