Еще до нового года в Украине начались массовые облавы на заправки. Так, с 13 декабря по 3 января в результате мероприятий прекращена деятельность уже 264 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

При этом из незаконного оборота было изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн ​​грн, сообщила пресс-служба ГФС на официальной странице в Facebook.

В ведомстве добавили, что проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что полиция массово закрывает игорные заведения.