Гончарук подвел итоги работы правительства в 2019 году [ Редактировать ]
Во вторник, 31 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о достижениях парламента в 2019 году. Об этом он написал в своем Facebook.
"Мы приняли решение, что позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе уже присоединились более 20 городов. Провели процедуру анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам. Подписали договор по транзиту газа на пять лет с возможностью пролонгации. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража", - отметил премьер.
Кроме того, он напомнил, что члены правительства:
- приняли программу медгарантий, что будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и тому подобное, и предусмотрели на это 72 млрд гривен;
- вдвое увеличили финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив к пакету инсулин - в общем это 3,3 млрд гривен в 2020 году;
- открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся;
- выделили отдельный бюджет на программу "Способна школа для лучших результатов";
- предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. гривен;
- подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно, в сельской местности.
Также Гончарук отметил, что нелегальный бизнес наносит серьезные убытки и за один день удалось закрыли более 5,3 тыс. игорных заведений по всей территории страны.
О сотрудничестве с Международным валютным фондом он отметил, что программы МВФ в Украине - это сигнал инвесторам, что здесь работает понятный и ответственное правительство, который выполняет то, что декларирует. Следовательно - это приток инвестиций, создание новых рабочих мест, роста экономики.
"И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности", - подчеркнул Гончарук.
Ранее мы писали о том, что Гончарук назвал главные цели парламента на 2020 год.
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