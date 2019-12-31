Во вторник, 31 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о достижениях парламента в 2019 году. Об этом он написал в своем Facebook.

"Мы приняли решение, что позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе уже присоединились более 20 городов. Провели процедуру анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам. Подписали договор по транзиту газа на пять лет с возможностью пролонгации. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража", - отметил премьер.

Кроме того, он напомнил, что члены правительства:

приняли программу медгарантий, что будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и тому подобное, и предусмотрели на это 72 млрд гривен;

вдвое увеличили финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив к пакету инсулин - в общем это 3,3 млрд гривен в 2020 году;

открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся;

выделили отдельный бюджет на программу "Способна школа для лучших результатов";

предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. гривен;

подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно, в сельской местности.

Также Гончарук отметил, что нелегальный бизнес наносит серьезные убытки и за один день удалось закрыли более 5,3 тыс. игорных заведений по всей территории страны.

О сотрудничестве с Международным валютным фондом он отметил, что программы МВФ в Украине - это сигнал инвесторам, что здесь работает понятный и ответственное правительство, который выполняет то, что декларирует. Следовательно - это приток инвестиций, создание новых рабочих мест, роста экономики.

"И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности", - подчеркнул Гончарук.

Ранее мы писали о том, что Гончарук назвал главные цели парламента на 2020 год.