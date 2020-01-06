Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Абдель Керим Халф, передает "РБК-Украина".

Читайте также Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Он указал, что иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

"Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака... Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - отметил Халф.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями.