Ирак начал подготовку вывода иностранных войск [ Редактировать ]
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Абдель Керим Халф, передает "РБК-Украина".
Он указал, что иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.
"Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака... Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - отметил Халф.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями.
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