Прощание с Сулеймани обернулось массовой смертью людей [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, в Иране,в городе Кермане, во время церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек, 48 пострадали в давке. Об этом сообщает IRIB.
"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.
По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.
Тем временем Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.
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