Во вторник, 7 января, в Иране,в городе Кермане, во время церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек, 48 пострадали в давке. Об этом сообщает IRIB.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

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По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.

Тем временем Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.