Во вторник, 7 января, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в эфире Fox News заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал в ближайшее время произвести атаки на американских дипломатов и военных.

"Разведданные, которые были в нашем распоряжении, информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни. Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов", - сказал О'Брайен.

В свою очередь, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о правильности решения ликвидировать Сулеймани. Об этом он заявил на брифинге во вторник, 7 января.

Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.

"Кто-то здесь этому верит? Было ли что-то в истории, что указывало бы на какую-то возможность того, что этот славный джентльмен, этот дипломат высшего ранга ездил в Багдад для ради мирной миссии?.. Мы знаем, что это неправда", - сказал госсекретарь.

"Зариф (глава МИД Ирана) - пропагандист первого порядка... Это в корне неверно, он был там не с дипломатической миссией", - добавил он.

Помпео также заявил, что любые шаги США в отношении Ирана будут соответствовать международному праву.

"Что касается культурных объектов... все цели, которые мы рассматриваем, а также все предпринимаемые нами действия всегда будут в рамках международного права вооруженных конфликтов", - отметил он, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, угрожавшего нанести удары по 52 иранским объектам, если власти страны ответят на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Тем временем Меджлис (парламент) Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией.