Різдвяні богослужіння відбулися сьогодні в усіх регіонах України. На Волині - в Успенському Святогірському монастирі.

На Різдво туди прибув голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та народний депутат Тарас Козак.

Успенський Святогірський жіночий монастир відомий своєю історією та святинями, серед яких - чудотворна ікона Божої Матері.