На Волині в Успенському Святогірському монастирі пройшли святкові богослужіння з нагоди Різдва [ Редактировать ]
Різдвяні богослужіння відбулися сьогодні в усіх регіонах України. На Волині - в Успенському Святогірському монастирі.
На Різдво туди прибув голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та народний депутат Тарас Козак.
Успенський Святогірський жіночий монастир відомий своєю історією та святинями, серед яких - чудотворна ікона Божої Матері.
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