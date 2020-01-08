У аеропорту Тель-Авіва спалахнув двигун пасажирського лайнера Boeing 737 (відео) [ Редактировать ]
Надзвичайна пригода в аеропорту Тель-Авіва - там під час зльоту спалахнув двигун пасажирського лайнера Boeing 737. Такого самого, як і той, що вранці розбився в Тегерані.
Борт авіакомпанії Rwanda Air, що мав летіти до столиці Руанди, зупинили. Рейс відклали. На облавку було понад 100 пасажирів - усі громадяни Ізраїлю. Минулося без постраждалих.
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