Надзвичайна пригода в аеропорту Тель-Авіва - там під час зльоту спалахнув двигун пасажирського лайнера Boeing 737. Такого самого, як і той, що вранці розбився в Тегерані.

Борт авіакомпанії Rwanda Air, що мав летіти до столиці Руанди, зупинили. Рейс відклали. На облавку було понад 100 пасажирів - усі громадяни Ізраїлю. Минулося без постраждалих.