Западная разведка считает, что упавший в Тегеране 8 января самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters.

По предварительной версии самолет разбился из-за технической неисправности.

Лайнер "Боинг 737-800" упал спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам на территории Ирака. Это заставило некоторых экспертов предположить, что самолет был сбит.

Напомним, авария самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.