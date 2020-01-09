В США предполагают, что Boeing 737-800 "МАУ" был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Tор-M1" иранской армии. Об этом изданию Newsweek сообщили источники среди американских чиновников.

Спутники зафиксировали запуск двух ракет незадолго до падения самолета, а затем - и свидетельства взрыва. По мнению Вашингтона, самолет был сбит случайно. Представитель Пентагона отказался от комментариев.

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Глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде информацию журналистов опроверг.

"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны", - заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.