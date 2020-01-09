Украинский Boeing могли сбить по ошибке - СМИ [ Редактировать ]
В США предполагают, что Boeing 737-800 "МАУ" был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Tор-M1" иранской армии. Об этом изданию Newsweek сообщили источники среди американских чиновников.
Спутники зафиксировали запуск двух ракет незадолго до падения самолета, а затем - и свидетельства взрыва. По мнению Вашингтона, самолет был сбит случайно. Представитель Пентагона отказался от комментариев.
Глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде информацию журналистов опроверг.
"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны", - заявил он.
Ранее сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.
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